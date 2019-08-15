صحيفة: جبل طارق ستفرج عن ناقلة النفط الإيرانية الخميس

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج، الخميس، عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت الصحفية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أنه لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة (جريس 1) وأنه يكفيه أنها لن تتوجه إلى سوريا.

وقال المصدر: "ما من سبب يدعونا للإبقاء على جريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد نعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

Advertisements

كانت الخارجية البريطانية أكدت أن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة الإيرانية مسألة تخص جبل طارق وأن لندن لا دخل لها بها.

ونفى مصدر بحكومة جبل طارق، الثلاثاء، تقريرا إيرانيا قال إن الناقلة جريس 1 المحتجزة في بريطانيا ستغادر الثلاثاء المقبل.

وذكرت هيئة بنما البحرية، سابقا، أن ناقلة النفط الإيرانية (جريس 1) التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو/أيار.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضا إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.

وفُرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.