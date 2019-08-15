شاهد.. إصابة عدد من رجال الأمن بإطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

وأفادت قناة ”الحرة“ الأمريكية، عبر حسابها في ”تويتر“، بأن عددًا من ضباط شرطة فيلادلفيا أصيبوا في الهجوم.
وأضافت القناة أن ”هناك وجودًا ضخمًا للشرطة في منطقة وقوع الهجوم. وشهدت أمريكا هذا الشهر، سلسلة هجمات دموية، إذ قتل وجرح عشرات الأشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة بولايات تكساس وأوهايو وإلينوي.
ففي الرابع من آب/ أغسطس الجاري، قتل 20 شخصًا، وأصيب 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، فيما قتل مسلح 9 أشخاص بمدينة ”دايتون“ في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.
وفي اليوم نفسه أصاب مسلح يستقل سيارة 7 أشخاص أثناء تجمعهم في متنزه غرب مدينة شيكاغو في إلينوي.
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