شكرا لقرائتكم خبر عن خان يتوعد بالرد على أي عدوان هندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (مظفر أباد)

في إطار التصعيد المستمر بين نيودلهي وإسلام أباد، توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس (الأربعاء) بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، متعهداً بأن الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً. وقال خان في خطاب متلفز من مظفر أباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير إنّ «الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي». مضيفا: «قررنا أنه إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية».

وزار رئيس الوزراء الباكستاني كشمير أمس للاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا. ورداً على تلك الخطوة أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى وقف هذا القرار وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الهند، ويخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع.

ومع تصاعد التوتر مع الهند، مضت باكستان باحتفالات الاستقلال التي بدأت في منتصف الليل مع إطلاق الألعاب النارية في المدن الكبرى، إذ نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع ملوحين بالأعلام الوطنية.