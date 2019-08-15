شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتقل قياديا سابقا في الحرس الثوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتقلت الاستخبارات الإيرانية أمس الأول (الثلاثاء) القيادي السابق بالحرس الثوري وأحد رموز التيار المتشدد حسن عباسي على خلفية تواصله مع المعارضة الإيرانية في الخارج ووسائل إعلامها.

وأفادت وكالتا أنباء «فارس» و«تسنيم» التابعتان للحرس الثوري، أن اعتقال عباسي جاء بسبب شكوى تقدم بها وزير الاستخبارات محمود علوي إلى القضاء متهماً إياه بالتواصل مع موقع «آمد نيوز» الإخباري التابع للمعارضة ووجود علاقة بينه وبين معارضين خارج إيران. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أمس (الأربعاء)، أن عملية اعتقال عباسي تمت بشكوى من المساعد القانوني لوزارة الاستخبارات، ويلقب عباسي نفسه بـ«كسنجر إيران» نظراً لتصريحاته المثيرة للجدل من بينها وضعه شروطاً للتفاوض مع أمريكا، منها أن «تقوم بإغلاق مركز وول ستريت، وتعلن الإسلام وتفرض الحجاب على النساء».

واعتقل عباسي سابقاً بناءً على شكوى من الجيش 2015، وأفرج عنه بعد بضعة أيام، بسبب انتقاده خلال اجتماع في جامعة طهران حياد هذه المؤسسة العسكرية قائلاً: «حتى لو غرقت هذه البلاد لن يتحرك الجيش ولن يتخذ أي موقف».