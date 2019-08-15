شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يكشف: الأزمات فى الإخوان مستمرة وسببها القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه على، المحلل السياسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد حالة من الانهيار نتيجة للأزمات التى تضربها من الداخل والانقسامات بين الشباب والقيادات فى الخارج، لافتا الى أن المتابع لكل الاضطرابات الداخلية للجماعة يجد أنها خلافات على الأموال والسرقات، وليس على الأوطان، ويؤكد أن هذه الجماعة وكل التابعين والمؤيدين لها لا يعينهم فى الحياة سوى التمويل، وأن الأموال التى تحرك هذه الجماعة فى الأساس.

وأضاف المحلل، أن الفترة المقبلة ستشهد الجماعة مزيد من الأزمات نتيجة لتخلى القيادات الحالية عن شبابهم الذى أصبح يعانى من أزمات عديدة بعد سرقة اموالهم وحقوقهم، مؤكدا أن الجماعة انتهت خارجيا وأصبحت هشة لا تأثير حتى على عناصرها الهاربة فى الخارج.