محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نعت إدارة مستشفى دار الشفاء، الدكتورة هالة جبر الطبيبة المعالجة للإعلامي شريف مدكور التي وافتها المنية إثر حادث أليم أمس الأربعاء. وذكرت المستشفى عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "تنعي إدارة مستشفي دار الشفاء أحد أبنائها التي شهد لها الجميع بحسن خلقها واجتهادها والسعي الدائم لخدمة المرضى والجميع". Advertisements بدوره نعى الإعلامي شريف مدكور الطبيبة الراحلة: "يا الله ربنا يرحمك يا هالة عمري ما هنسى دخلتك عليا وأنا تعبان في السرير وكنتي تبتسمي في وشي وتقولي إنت زي الفل". وتابع: "دايما كنتي تطمنني وتقولي هتخف وتبقي زي الحصان قلبي وجعني عليكي قوي ربنا يصبر أهلك وإن شاء الله تكوني في الجنه البقاء لله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​وفاة طبيبة شريف مدكور.. والأخير ينعيها برسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.