بعد تدخل جراحي 7 ساعات.. فتاة مصرية تستعيد بصرها بالأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ مع والديها بصرها على يد فريق مختص من مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بعد عملية جراحية لقاع الجمجمة استغرقت 7 ساعات.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة اليوم، ذكرت الإدارة الطبية أن جرى استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

وأوضح البيان أن المريضة أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للإبصار في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف في الدماغ في الغدة النخامية وضاغط على أعصاب العين.

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وأضاف البيان أنه "جرى التعامل مع المريضة في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية من استشاريي جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتخدير الأعصاب وطب العيون والغدد الصماء والعناية الحرجة وجراحي المخ والأعصاب".

وأجرى الفريق الطبي، تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة الدكتور محمد غازي عبده واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسلام حرز الله، حيث جرى استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين في عملية تكللت بالنجاح التام، وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا وتحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة.

وأشار إلى أن المريضة تستكمل علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية الدكتورة دلال المحمادي.