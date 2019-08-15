محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قالت السلطات الأمريكية، إن مطلق النار على رجال الشرطة بمدينة فيلادلفيا مستمر في إطلاق النار، في وقت أشارت فيه تقارير محلية إلى أن هناك مطلقين وليس واحد فقط للنار.
وأصيب ستة رجال شرطة على الأقل في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى بمنطقة نايستاون، وبحسب الشرطة فلا توجد إصابات مهددة للحياة.
وأحاط العشرات من رجال الشرطة بالمستشفى بعد الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم فيلاديلفيا.. المهاجم مستمر في إطلاق النار وإصابة 6 رجال شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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