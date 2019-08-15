حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 30 ألف زائر في ثلاثة أيام خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور علاء الدمياطي مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استقبلت 30 ألف زائر على مدار ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى، بحصيلة إجمالية بلغت نحو 150 ألف جنيه.

وأضاف الدمياطي في تصريح لـ الخليج 365، اليوم الأربعاء، أن أعداد الزائرين كانت في تزايد ملحوظ حتى رابع أيام العيد، وذلك بعد أن جرى استقبال 4 آلاف زائر في اليوم الأول، و10 آلاف في اليوم الثاني، ونحو 16 ألف في اليوم الثالث، مشيرا إلى دور أعمال التطوير في جذب المزيد من الزائرين، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تجديد الحديقة وبنيتها التحتية بقيمة قدرت بنحو 7 ملايين جنيه.

Advertisements

ولفت إلى أن أعمال التطوير الأخيرة بالحديقة شملت الافتتاح التجريبي لمتحف التاريخ الطبيعي أمام الجمهور وذلك لأول مرة بعد غلق استمر 12 عاما بسبب أعمال التطوير وتجهيز المحنطات، واستقبل المتحف 400 زائر في 3 أيام منذ بدء عطلة العيد.

وأوضح مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الإدارة كانت كثفت من إجراءاتها لضمان رعاية وسلامة الحيوانات الموجودة بها خلال أيام العيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم مواجهة حرارة الشمس التي تتعرض لها الحيوانات بخراطيم المياه وألواح الثلج بالنسبة للحيوانات التي تعيش في بيئة منخفضة الحرارة، فضلا عن التعامل مع كبير السن منها برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لها.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص ركن للأطفال بالحديقة تسهيلا على الزائرين، بالإضافة إلى تجديد بعض الوحدات، وزيادة منافذ البيع تجنبا للزحام في العيد، كما جرى تشغيل الإذاعة الداخلية في حالة حدوث أي أمر طارئ لتسهيل التواصل مع الزائرين فضلا عن إمداد الحديقة بأقوال شرطية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تجرى توزيعها على جميع المنافذ وفي محيط الحديقة.