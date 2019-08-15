صور- 3 آلاف زائر للحديقة النباتية في أسوان خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن إجمالي زوار الحديقة النباتية بأسوان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بلغ 3175 زائرًا، من بينهم 2625 من المصريين، و550 من السائحين الأجانب.

وأشار مدير عام الحديقة إلى أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع أعداد زوار الحديقة النباتية الشهيرة بأسوان خلال أيام العيد.

وتعد الحديقة النباتية واحدة من أشهر المواقع التي تشهد إقبالَا كبيرا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية، وتضم أندر أنواع النباتات على مستوى العالم، كما تعد من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة والتي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 115 عامًا، وكانت مقرًا للحاكم الإنجليزي في مصر.