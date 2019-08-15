إطلاق نار على 5 رجال شرطة بفيلاديلفيا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إن خمسة رجال شرطة بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا أصيبوا في إطلاق نار وتم نقلهم إلى المستشفى بمنطقة نايستاون.

وأضافت أنه إلى الآن هناك شخص واحد قام بإطلاق النار.

وأحاط العشرات من رجال الشرطة بالمستشفى بعد الهجوم، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

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