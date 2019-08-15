هدوء حذر جنوب طرابلس... وحفتر يرفض تمديد الهدنة

يسود الهدوء الحذر كامل محاور القتال في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد تجدّدها، أمس الثلاثاء، عقب انقضاء مدة هدنة "العيد"، التي دعت إليها البعثة الأممية في ليبيا، وسط مساعٍ دولية لتمديد مدة الهدنة، ورفض قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للحل السياسي، وتمسكه باستمرار الحرب على طرابلس.

ميدانياً، أعلن قادة من قوات حفتر التقدّم في مواقع عدّة في جنوب طرابلس، ومقتل عدد من مقاتلي قوات الجيش بقيادة حكومة الوفاق، فيما نفى مسؤول رفيع تابع لقوات الجيش هذه الأنباء.

وقال أحد أمراء إدارة التوجيه المعنوي التابع لقوات حفتر، ويدعى حسين العبيدي، خلال تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إن "قوات حفتر تقدمت في محاور عدّة وسيطرت على مواقع جديدة"، دون ذكر تفاصيل، مكتفياً بالقول إن "الإعلان عن المواقع الجديدة سيكون في وقت لاحق".

وبينما أكد العبيدي، في التصريحات ذاتها، مقتل 12 مقاتلاً تابعاً لقوات الجيش، منهم قياديون بارزون، نفى المتحدث باسم "قوة طوق" العاصمة التابع لحكومة الوفاق، مهند معمر، الأمر.

Advertisements

وأوضح معمر، في تصريحات صحفية أنّ "الاشتباكات التي دارت أمس، الثلاثاء، لم تكن بالقوة التي تمكن قوات حفتر من التقدم"، مشيراً إلى وجود "سد منيع من دفاعات الجيش التي لم تتمكن قوات حفتر طيلة أشهر من اختراقها"، لافتاً إلى أنّ "الهدوء يسود حالياً محاور القتال".

وبشأن سقوط 12 قتيلاً، قال معمر "في كل المعارك يوجد قتلى لكن هذا العدد غير صحيح كما أننا لم نفقد قياديين"، لافتاً إلى أن "إعلام حفتر يعتمد سياسة التهويل منذ فترة طويلة، للتغطية على خسائره المتلاحقة، وعجزه عن تحقيق أي مكاسب على الأرض".