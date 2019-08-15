أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 4 ضباط شرطة بالرصاص الحي في منطقة "نايس تاون تيوجا"، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور. وهرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقا. وهرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية حيث تحاصره الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار عشوائي بمدينة فيلادلفيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.