الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية الحج تشيد بالخدمات والتسهيلات المقدمة من السعودية

أقامت وزارة الإعلام السعودية في جدة الحفل السنوي لتكريم الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام ، بحضور وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.

وأعرب وزير الإعلام في كلمته خلال الحفل عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اهتمامهما الشخصي بالاستعداد الكامل لموسم الحج ومتابعتهما الحثيثة لأوضاع حجاج بيت الله بالإشراف المباشر على جميع مراحل الحج.

وقال شبانه: لقد شرف الله المملكة العربية السعودية واختصها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار ووضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن في قمة اهتماماتها وسخرت لهم كل ما يعينهم على أداء حجهم بيسر وسهولة

وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مكملة بذلك الجهود الجليلة التي بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز

وأعرب وزير الإعلام السعودي عن شكره وتقديره لكافة أعضاء الوفود الإعلامية العربية والإسلامية والعالمية على إسهامهم في إنجاح التغطية الإعلامية لموسم حج هذا العام، ولكل من أسهم في نقل أخبار الحج على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، مهنئاً في الوقت نفسه منسوبي وزارة الإعلام بكل طواقمها الفنية والإدارية، وكافة الهيئات التابعة لها، بهذا النجاح، وشكرهم على ما بذلوه من جهود جليلة، التي هي محل

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تقدير كبير منه شخصياً ومن كافة الأوساط الإعلامية.

وأشار رئيس تحرير "قناة النهار" ياسر لعرابي في كلمته نيابة عن الإعلاميين بالخدمات والتسهيلات المتميزة في مختلف المستويات التي قدمتها المملكة العربية السعودية وأسهمت في أداء الحجاج لمناسكهم براحة واطمئنان، مشيداً بحسن استقبال الحجاج منذ وصولهم إلى مختلف منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة.

وأعرب عن شكره لوزير الإعلام السعودي ومنسوبي الوزارة على برنامج الزيارات الميدانية للوفود الإعلامية لعدد من المرافق بالمشاعر المقدسة لاطلاع العالم العربي والإسلامي والغربي على جهود المملكة في تنظيم فريضة الحج عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية الإقليمية والدولية التي تكشف ما حظيت به مشروعات تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من العناية والاهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية.

وألقى الممثل الاندونيسي دودي هارلينو حنيف ممثلا عن المشاهير ، أشاد فيها بالترتيبات والتجهيزات التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.