25 قطعة سلاح بحوزة رجل هدد الشرطة الأميركية

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في شكوى رفعها الاثنين ضد جاستن أولسن أن الشاب نشر على الموقع الإلكتروني "منتدى آي-فاني"، الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وكتب في واحدة من هذه الرسائل "أطلقوا النار على كل موظف فدرالي".
وعند تفتيش منزل والده في بوردمان بشرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه، واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت، لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من "مزاح".
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