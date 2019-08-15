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مقتل أحد عناصر عصبة الأنصار بمخيم عين الحلوة

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ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أمس، أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، شهد استنفارا بعد مقتل عنصر في جماعة "عصبة الأنصار".

وأضافت أن مقتل محمد توفيق لطفي الملقب بـ"أبو جندل" أدى إلى استنفار لدى جماعة عصبة الأنصار، وبعض الجماعات الإسلامية.

وأضافت أن مسلحا أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور.


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