مقتل أحد عناصر عصبة الأنصار بمخيم عين الحلوة

وأضافت أن مقتل محمد توفيق لطفي الملقب بـ"أبو جندل" أدى إلى استنفار لدى جماعة عصبة الأنصار، وبعض الجماعات الإسلامية.
وأضافت أن مسلحا أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
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