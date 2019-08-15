محتجو السودان غاضبون من مسح جداريات الثورة

ندّدت حركة الاحتجاج السودانية أمس بمسح جداريات ترمز إلى تحركها في مختلف أنحاء الخرطوم، داعية المجلس العسكريّ لوقف حملة إزالتها وأنصارها إلى رسم المزيد.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير إنّ المجلس العسكريّ وأعداء الثورة يقومون بمسح الجداريات، التي زينت شوارع القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم.

وتابعت في بيان «ندين هذا السلوك ونعتبره انتهاكا واضحا وامتدادا مقصودا لطمس أحد أهم ملامح الثورة».

وخلال الأيام الماضية، تم طلاء هذه الرسومات الملونة التي زينت شوارع العاصمة، خلال المراحل الأولى للحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير.

وزينت العديد من هذه الرسومات جدران منطقة القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث اعتصم المحتجون الشباب لأسابيع قبل فض تجمعهم بالقوة في 3 يونيو الفائت.

وقالت حركة الاحتجاج «هذه خطوة عبثية، وتنم عن عجز أعداء الثورة عن إدراك تجذر الثورة ووعيها في كل قلب وفؤاد»، مطالبة «المجلس العسكري بإيقاف مسح الجداريات فورا، وندعو جميع الثوار إلى مواصلة رسم الجداريات، وممارسة كافة حقوقهم في التعبير».