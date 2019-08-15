تونس: قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر المقبل.

وتضم القائمة الأولية للمرشحين المقبول ملفاتهم 24 مرشحا، واثنتين من المرشحات من بين 97 مرشحا كانوا قدموا ملفاتهم.

وضمت قائمة أبرز المرشحين رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب حركة تحيا تونس، والمرشحين اليساريين حمة الهمامي والمنجي الرحوي، إضافة إلى مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو، الرئيس المؤقت للبرلمان، ورئيسي الحكومة السابقين المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي، وحمادي الجبالي «مستقل»، ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

ورفضت الهيئة 71 ملف ترشح لعدم الاشتمال على الوثائق المطلوبة، حيث لم يقدموا عدد التزكيات المطلوبة، أو لم يقدموا وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.

وكانت الهيئة قد أغلقت الجمعة الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي فرضتها وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.