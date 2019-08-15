وتضم القائمة الأولية للمرشحين المقبول ملفاتهم 24 مرشحا، واثنتين من المرشحات من بين 97 مرشحا كانوا قدموا ملفاتهم.
وضمت قائمة أبرز المرشحين رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب حركة تحيا تونس، والمرشحين اليساريين حمة الهمامي والمنجي الرحوي، إضافة إلى مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو، الرئيس المؤقت للبرلمان، ورئيسي الحكومة السابقين المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي، وحمادي الجبالي «مستقل»، ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ورفضت الهيئة 71 ملف ترشح لعدم الاشتمال على الوثائق المطلوبة، حيث لم يقدموا عدد التزكيات المطلوبة، أو لم يقدموا وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.
وكانت الهيئة قد أغلقت الجمعة الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي فرضتها وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.