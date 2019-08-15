وزير سابق: بريكست بلا اتفاق خيانة للبريطانيين

وفي مقال نشر في صحيفة «ذي تايمز» أمس كتب هاموند أن «بريكست بلا اتفاق، سيكون خيانة لنتيجة استفتاء 2016».
وأضاف أن «الادعاء بأن الناخبين صوتوا من أجل خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هو تمويه للحقيقة».
وأكد جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة، خلفا لتيريزا ماي في 24 يوليو، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر سواء نجحت أو لم تنجح، في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة.
لكن وزير المال السابق رأى أن جونسون يتبنى حاليا «موقفا مدمرا» لإعادة التفاوض، ويدفع المملكة المتحدة باتجاه خروج بلا اتفاق، بمطالبته «بسحب كامل» للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في أيرلندا، وليس بإدخال «تعديلات مطلوبة» عليها.
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