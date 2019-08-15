الانتقالي الجنوبي اليمني يدعو لتأييده بـ"مليونية" غدا في عدن

وحسب موقع الانتقالي الجنوبي، استعرضت الهيئة التنفيذية في القيادة المحلية للمجلس بعدن، في اجتماع استثنائي "تشكيل اللجان المجتمعية في المديريات لتنظيم الحشود المشاركة في مليونية تأييد خطوات المجلس، والتي دعت إليها النقابات العمالية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب".

في السياق، تفقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيعيدروس الزبيدي، مساء اليوم، ساحة العروض في مديرية خور مكسر شرق عدن، التي ستحتضن غداً الخميس، فعالية جماهيرية تأييداً للمجلس.

وقالت صحيفة "عدن الغد"، إن الزبيدي قدم على متن مدرعة وحيّا المتظاهرين في الساحة.

وأضافت أن حشوداً كبيرة تتوافد إلى عدن من عدد من المحافظات الجنوبية للمشاركة في الفعالية.