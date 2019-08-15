كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بالمقاومة الجنوبية لــ "الخليج 365": حشود عدن تؤكد تأييدها لما قام به المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القيادي بالمقاومة الجنوبية "عبدربه سالم محرق"، إن هناك حشود شعبية كبيرة وصلت إلي عدن من كل محافظات الجنوب تلبية لدعوة المجلس الانتقالي لإقامة غداً فاعلية مليونية، ليقول الشعب كلمته عن ماجرى في عدن من سيطرة الانتقالي على كل المعسكرات الاخوانية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأنه الجنوبيين طووا صفحة، وتم القضاء على القوة العسكرية المتمثلة بمعسكرات الإخوان التي كانت تعمل تحت مظلة الشرعية اليمنية وبمسمى الحرس الرئاسي، وقال بأن الحشود اليوم تؤكد تأييدها لما قام به المجلس الانتقالي.

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وأشار بأن مساء اليوم أكد الكثير من قيادات الجنوب الشعبية عن فرحة بالنصر الذي تحقق بعدن ، وتطالب الانتقالي بالمزيد من الاجراءات لحفظ الأمن وتحسين مستوى الخدمات المتدنية من كهرباء وماء ودواء ومحاربة كل أشكال وأنواع الفساد.

وقال أيضاً بأن شعبنا متفائل جدا ًبمستقبل مشرق وحياة هادئة وكريمة بعد معاناته خلال الثلاثين السنه الماضية من عمر الوحدة اليمنيه المقبورة من ظلم وقهر وفقر وجهل.

يذكر أن غدا الخميس سيخرج الجنوبيين إلى ساحة العروض بخور مكسر ليعبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل وتفويضهم للمجلس الانتقالي الجنوبي لقيادة المرحلة القادمة.