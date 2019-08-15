كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيلوسي": واشنطن قد لا تبرم اتفاق تجارة مع لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشير بيلوسي بذلك إلى الاتفاق التجاري الذي أبرم بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية يوم "الجمعة العظيمة" في عام 1998، والمعروف أيضاً باسم "اتفاقية بلفاست".
وأضافت: "مهما كان الشكل الذي سيكون عليه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن له أن يعرض للخطر اتفاقية الجمعة العظيمة".
ويأتي بيان رئيسة مجلس النواب في أعقاب ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من أن بلاده ستؤيد انسحاب بريطانيا من التكتل "دون اتفاق"، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة فيما يتعلق بإنشاء نقاط عبور جمركية ، بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا.