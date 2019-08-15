كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: جاهزون للتفاوض مع دول المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الحكومة الإيرانية أن طهران جاهزة للتفاوض مع دول المنطقة من أجل توفير أمن الممرات التجارية المائية؛ يأتي ذلك عقب تصاعد التوترات والمخاطر في منطقة الخليج.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأربعاء، تأكيده استعداد إيران للتفاوض مع دول المنطقة لتوفير أمن الممرات المائية التجارية.

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وقال ربيعي: "أعلنا لجميع دول المنطقة أننا مستعدون للتفاوض من أجل توفير أمن الممرات المائية الاقتصادية والتجارية في المنطقة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "مشاركة الكيان الصهيوني في التحالف البحري الأمريكي هو فخ وعملية خداع".

من جهة ثانية، حول تأجيل القمة الثلاثية لرؤساءإيران وروسيا وأذربيجان في سوتشي، أفاد ربيعي، أن "سبب التأجيل هي مسائل فنية، وجرى خلال اتصالات الرئيس طرح القضايا الضرورية ولا يوجد أي أمر سياسي وراء تأجيل هذه القمة".