العيد هذه السنة كان بطعم العطش.. نزوح جماعي لساكنة اتجاه عمالة أزيلال بسبب الماء

خرجت ساكنة دواوير لجماعة أولاد خلوف، صباح اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية في لتجاه عمالة إقليم أزيلال، للمطالبة بحل مشكلتهم مع الماء الصالح للشرب، العالق منذ سنوات.

وقالت مصادر لـ”اليوم24″، إن المحتجين قرروا النزوح بشكل جماعي في اتجاه أزيلال، احتجاجا على تجاهل معاناتهم مع العطش وغلق باب الحوار في وجههم، من طرف عمالة قلعة السراغنة، التي تقع جماعتهم ضمن مجال نفوذها.

وأضاف المصدر ذاته، أن ساكنة جماعة “اولاد خلوف” بإقليم قلعة السراغنة، تعاني من العطش بسبب ندرة الماء الصالح للشرب، حيث تكتفي الجماعة بتزويد الدواوير المذكورة بنقل الماء بواسطة الشاحنات كلما اشتد الحر.

وقال أحد الفاعلين الحقوقيين ل”اليوم24″، إن العيد بهذه الجماعة القروية كان بطعم العطش والحرمان من مادة حيوية وأساسية، في ظل ارتفاع كبير في درجة الحرارة، مشيرا إلى أن السكان يعتزمون خوض جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الشروب.