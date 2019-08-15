مافيا المخدرات بإيطاليا..إطلاق نار ينهي حياة شاب مغربي ويرسل آخر للعناية المركزة

لقي شاب مغربي مصرعه فيما أصيب آخر، بعد استهدافهما في عملية إطلاق للنار بنواحي “غروسيطو” الإيطالية، يوم أمس الثلاثاء.

وأوردت وسائل إعلام إيطالية، أن عصابة تنتمي لتنظيم المافيا الإيطالي قامت بإطلاق الرصاص على شاب مغربي عمره 25سنة، وآخر يبلغ 18سنة.

وأصيب الأول بجرح بليغ على مستوى بطنه ما عجل بوفاته على الفور، أما الثاني فأصيب بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقله إلى المستشفى تحت العناية المركزة.

هذا وفتحت مصالح الأمن بإيطاليا تحقيقا في هذه الجريمة التي راح ضحيتها شابين مغربيين، لا يزالان في عمر الزهور، في انتظار اعتقال الجناة.