الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن قبول 26 طلب ترشّح للاستحقاق الرئاسي ورفض 71

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 أيلول/سبتمبر، ورفضت 71 طلبا.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إنه يمكن لمن رُفضت طلباتهم أن يقدّموا التماسا اعتبارا من 15 آب/أغسطس على ان تعلن القائمة النهائية للمرشحين لهذا الاستحقاق في 31 آب/أغسطس.

ومن بين المرشّحين الذين قُبلت طلباتهم امرأتان هما وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، وعبير موسي الأمينة العامة لـ"الحزب الدستوري الحر".

كذلك قُبلت طلبات ترشّح قطب الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي يعد منافسا قويا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".

وقبلت الهيئة طلب ترشّح عبد الفتاح مورو، مرشّح حركة النهضة، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المدعوم من حزب "نداء تونس".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 أيلول/سبتمبر، أي أن الحملة الانتخابية الرئاسية ستمتد من 2 أيلول/سبتمبر ولغاية 13 منه.

وتم تقريب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا بادئ الأمر نهاية هذا العام إلى 15 أيلول/سبتمبر بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام، والذي توفي في 25 تموز/يوليو عن 92 عاما.

ويتولى حاليا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤقتا مهام الرئاسة.





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