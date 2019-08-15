الشرعية اليمنية ترحب بدعوة السعودية إلى الحوار

رحبّت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن".



وكانت السعودية وجّهت السبت الماضي الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في جدة.



وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في تغريدة على حساب موقع وزارة الخارجية اليمنية على «تويتر»، إن الحكومة «رحّبت بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن».



ونوّه بوجوب الالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية «من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار».

وطالبت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم.

وأضاف البيان: " يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

وأعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن.

وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح.

