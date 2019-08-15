إصابة 4 ضباط شرطة في إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، أن 4 ضباط شرطة بمدينة فيلادليفيا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية بعد أن فتح مسلحٌ النار عليهم.

وقال مسؤولون بالشرطة إن المسلح تبادل إطلاق النار مع الضباط لمدة 30 دقيقة، ما أسفر عن إصابة 4 ضباط تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.