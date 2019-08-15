الجيش السوري يعلن سقوط إحدى طائراته في إدلب

جانب من حطام الطائرة السورية في إدلب

أعلن الجيش السوري أن إحدى طائراته الحربية سقطت الأربعاء، إثر إصابتها بصاروخ مضاد للطيران أطلقته أحد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بمحافظة إدلب شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الطائرة كانت مكلفة بمهمة تدمير مقرات جبهة النصرة الإرهابية في منطقة التمانعة بمحافظة إدلب قبل أن تصاب بصاروخ مضاد وتسقط.

وأوضح المصدر العسكري أن مصير قائد الطائرة الحربية لا يزال مجهولا.

وكانت هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا) أعلنت في وقت سابق أنها أسقطت طائرة حربية.





وكانت قوات الجيش السوري تمكنت قواته من استعادة مناطق في حماة وإدلب، حيث أوقعت العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين.

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وأكد الجيش السوري، الأربعاء، أن وحداته العسكرية واصلت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وخاضت القوات السورية اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في تل ترعي الواقع بين بلدتي التمانعة بريف إدلب ومورك بريف حماة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.





وتزامنت هذه الاشتباكات مع ضربات مدفعية وصاروخية مركزة نفذها الجيش السوري على خطوط إمداد المجموعات الإرهابية في محيط التمانعة.

وتحاول المجموعات الإرهابية إيصال الدعم إلى عناصرها في محيط منطقة التمانعة، والذين يفرون باتجاه مدينة خان شيخون أحد أكبر معاقل الإرهاب بريف إدلب الجنوبي.

والإثنين 12 أغسطس/آب الماضي، سيطر الجيش السوري على بلدة الهبيط الاستراتيجية في إدلب، وذلك بعد معارك ضارية، الأحد، مع الفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا في شمال غربي البلاد.

وتصدت المضادات الجوية في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لطائرات مسيرة أطلقتها جماعات إرهابية باتجاه القاعدة الروسية.

وتعد منطقة إدلب السورية معقلا للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مرارا بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها معها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.