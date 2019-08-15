القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الأربعاء، قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثالثة التي تتخذ من محافظة مأرب شرقي البلاد مقرا لها.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن هادي أصدر قرارا قضى بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي، قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة - قائدا للواء 13 مشاة وترقيته إلى رتبة لواء.
وجاء تعيين الحبيشي، خلفا للواء فيصل حسن، الذي كان يقود المنطقة الثالثة منذ نحو عامين.
وتتخذ المنطقة الثالثة من محافظة مأرب مقرا لها وتشرف عسكريا على عدد من المحافظات وسط وشرق اليمن.
وينتشر الجيش اليمني في 6 مناطق عسكرية، حيث تبدأ الأولى من "سيئون" في محافظة حضرموت، وتنتهي السابعة في ذمار وإب، وسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الثالثة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.