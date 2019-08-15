الان تتابع إصابات بين عناصر أمنية في فيلادلفيا الأمريكية بعد إطلاق نار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام أميركية بإصابة 4 ضباط شرطة بالرصاص الحي في منطقة “نايس تاون تيوغا”، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية. وتم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور. وهرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقا. وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه بإطلاقه النار يتحصن داخل بناية حيث تحاصره الشرطة.

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