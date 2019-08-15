استياء خليجي وعربي واسع بعد أنباء عن استعداد تركيا لبناء قاعدة عسكرية بقطر

شن مغردون خليجيون وعرب هجوما إلكترونيا كبيرا على قطر بعد أنباء عن اعتزام تركيا بناء قاعدة عسكرية في الدوحة.

وتحت هشتاج: #قطر_مستعمره_تركيه، كتب المئات من المدونين آلاف التغريدات المدينة لهذه الخطوة.

وكتب مدون يدعى، علي المطيري: هدف تركيا معروف وواضح، تحاول أن تعيد الخلافة العثمانية، وقطر تسهل لها الطريق وتفتح لها قاعدة وتسلم تركيا قرارات الدولة كلها وأرضها وجوها بدون أي حسيب أو رقيب.

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وكتب سليمان العلي: للأسف.. القطريون يتكلمون عن السيادة وهم فاتحون أبوابهم للقوات الأجنبية لدخول بلادهم، لا يوجد اي دولة عربية لديها هذا الكم الهائل من القواعد.

وقال المغرد سلطان الثالث: الصحف التركية كشفت عن سيادة قطر الضايعة، من خلال اتفاقية جديدة على إنشاء قاعدة عسكرية بتواجد عسكري غير معلوم العدد ولمدة مجهولة وبحرية التنقل بدون أي عقاب.

وأضاف: بكل بساطة هذي البنود تسمح لأردوغان بأن يبسط نفوذه باستخدام القوات التركية وزيادة عددها في قطر للاستعمار.