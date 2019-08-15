ذكرى سفر برلك.. خليجيون يناقشون مجازر الاتراك في الجزيرة العربية

تفاعل ناشطون خليجيون اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة سفر برلك، الشهيرة التي حدثت مجزرة نفذها الاتراك على سكان المدينة المنورة عام 1818م .

وفي هذا الاطار يقول الناشط ريان الزهراني، كلمة "سفر برلك" تعني بالتركية الترحيل الجماعي غُرست في قلوب الابرياء، لم تكن الا كلمة للالم والاحتلال الاجرامي في حق اهالي وسكان المدينة المنورة على يد السفاح العثماني فخري باشا الذي يعتبرة اردوغان مثله الاعلى !

كما قال الناشط محمد التميمي إن حصار إبراهيم باشا لدرعية عام 1818م والخيانة والمجازر الي سواها في العرب والمسلمين هذاك الوقت نفس الي قاعد يسويه اردوغان في الاكراد والسوريين في وقتنا الحالي غير جريمة سفربرلك في المدينة المنوره الي كانت من ابشع المجازر في التاريخ.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد ممنهج تركي ضد المملكة العربية السعودية عبر ادواتها الاعلامية، بنفس القدر من المؤمرة والدسيسة على سكان الجزيرة العربية.