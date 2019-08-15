انفجار خط أنابيب للغاز في العراق يوقف إمدادات لمحطة كهرباء

قال مسئولون بوزارة النفط والشرطة، إن خط أنابيب للغاز انفجر قرب البصرة في جنوب العراق، اليوم الأربعاء، وعطل إمدادات إلى محطة محلية لتوليد الكهرباء، لكنه لم يؤثر على إنتاج الغاز أو النفط.

وذكر مصدر بالشرطة، أن خللًا فنيًا ناجم عن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف تسبب في وقوع الانفجار في الهارثة على بعد عشرة كيلومترات شمالي البصرة.

وقال مسئولون بالدفاع المدني، إنه تم وقف ضخ الغاز إلى المحطة فيما تم إخماد الحريق الناشئ.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من انقطاعات لفترات أطول من المعتاد خلال أشهر الصيف الحارة بسبب زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء بالبلاد.

وتأتي معظم صادرات نفط العراق، ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من البصرة.

وينتج العراق حاليًا دون طاقته الإنتاجية البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميًا.