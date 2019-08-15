انقلاب بيك اب محملا بالبطيخ على طريق ببنين

افادت معلومات صحافية ان سائق ​سيارة​ بيك اب محملة ب​البطيخ​، فقد السيطرة على سيارته، اثناء مرورها مساء اليوم على طريق ​ببنين​ - عكار، مما ادى الى انقلابها واصطدامها بحائط أحد المنازل واقتصرت الاضرار على الماديات، فيما قطعت الطريق جراء انقلاب الشاحنة وحمولة البطيخ في المحلة.

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