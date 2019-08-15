البعريني جال على اوتوستراد جرد القيطع الجديد:التأخير بالتنفيذ غير مقبول

جال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على أوتوستراد ​جرد القيطع​ الجديد قيد التنفيذ، الذي يمتد من بيت أيوب حتى ​فنيدق​ مرورًا بمشمش واطلع على مراحل تنفيذ مشروع الأوتوستراد الذي تأخر عن موعد تسليمه.

واعتبر البعريني "أن التأخير الحاصل في التنفيذ غير مقبول خصوصا أنه أوتوستراد حيوي، لا يعني بلدة أو قرية بحد ذاتها، فالأوتوستراد هذا سيعمل على حل أزمة السير في العديد من البلدات ويسهل أمور المواطنين وستستفيد منه المنطقة بأكلمها ".

ودعا المراجع المختصة إلى "تسهيل أمور المتعهد ليتم استكمال العمل بالمشروع وتسليمه بأسرع وقت، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تسهيل أمور الناس و​حركة السير​ في المنطقة، وضرورة أن يتم ذلك قبل حلول فصل الشتاء وموسم المدارس، مع ما سيترتّب على ذلك من معاناة"، لافتاً إلى "ضرورة تخصيص ميزانية لوصل عكار ب​الهرمل​" مشددا على أن "هذه المنطقة حيوية للغاية وهي نقطة اتصال بين الهرمل وعكار ومن شأن ذلك أن يساهم في إنعاش عكار والهرمل معا".