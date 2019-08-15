مسؤول ايراني: إن لم يكن "حزب الله" متواجدا لكانت اسرائيل الغاصبة تهدد أمن لبنان

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي، ان "ايران لن تتسامح بشأن مصالحها الوطنية"، موضحا انه "على الكيان الصهيوني ان استطاع الحفاظ على أمن جنوده في مواجهة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بدلا من التحدث عن تواجده في الخليج الفارسي".
وهنأ العميد جلالي بذكرى انتصار حزب الله على اسرائيل في حرب تموز عام 2006، مشيراً إلى أنه "في حال لم يكن حزب الله متواجدا لكانت اسرائيل الغاصبة تهدد أمن لبنان"، مشيداً بـ"شجاعة الامين العام لـ"حزب الله "السيد حسن نصر الله وقيادته الشجاعة"، قائلا "ان البصيرة والشجاعة والحزم والايمان بنصر الله ، قد جعلت السيد حسن نصر الله الرجل الاول في العالم العربي".
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