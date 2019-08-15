مسؤول ايراني: إن لم يكن "حزب الله" متواجدا لكانت اسرائيل الغاصبة تهدد أمن لبنان

اكد رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ ال​ايران​ي العميد ​غلام رضا جلالي​، ان "ايران لن تتسامح بشأن مصالحها الوطنية"، موضحا انه "على الكيان الصهيوني ان استطاع الحفاظ على أمن جنوده في مواجهة ​المقاومة الفلسطينية​ وال​لبنان​ية بدلا من التحدث عن تواجده في ​الخليج الفارسي​".

وهنأ العميد جلالي بذكرى انتصار ​حزب الله​ على ​اسرائيل​ في ​حرب تموز​ عام 2006، مشيراً إلى أنه "في حال لم يكن حزب الله متواجدا لكانت اسرائيل الغاصبة تهدد أمن لبنان"، مشيداً بـ"شجاعة الامين العام لـ"حزب الله "​السيد حسن نصر الله​ وقيادته الشجاعة"، قائلا "ان البصيرة والشجاعة والحزم والايمان بنصر الله ، قد جعلت السيد حسن نصر الله الرجل الاول في ​العالم العربي​".