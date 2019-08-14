تحضيرا للموسم المقبل.. الدفاع الجديدي يسحق فريقا تركيا برباعية

حقق فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انتصارا على مضيفه إديرني سبور التركي، الذي ينتمي لأندية القسم الثاني التركي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، على أرضية ملحق مركب أفيون بتركيا.

و سجل أهداف اللقاء، كل من اللاعب الكونغولي ريكي تولانجي في مناسبتين، ثم التنزاني سايمون مسوفا، الذي دون ثالث الأهداف للدكاليين خلال الجولة الأولى، ليأتي الدور على المهاجم بلال المكري و يسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني.