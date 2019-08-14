البداية بقائد السبسي.. كأس تونس تحمل أسماء رموز الدولة في نسخها الـ 5 القادمة

قرر المكتب الجامعي بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تسمية كأس تونس في نسخها الخمس القادمة باسم شخصيات تونسية حفرت اسمها ضمن رموز ومناضلي دولة تونس، وذلك في بلاغ لجامعة الكرة التونسية.

وتحمل نسخة موسم 2019/2018، اسم الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قائد السبسي، بينما سُيطلق على كأس الموسم الموالي، الحبيب بورقيبة رئيس دولة تونس بمناسبة الذكرى العشرين على وفاته، التي تصادف يوم 6 أبريل القادم، أما كأس موسم 2021/2020، فستحمل اسم المناضل صالح بن يوسف، حيث تتصادف والذكرى الستين لوفاته، إذ توفي في 12 غشت من عام 1961.

وتزامنا مع مرور 70 سنة على وفاة المناضل فرحات حشاد (5دجنبر 2022) فتم تسمية نسخة موسم 2022/2021 باسمه، في حين ستحمل النسخة الخامسة اسم المناضل الهادي شاكر، بمناسبة الذكرى السبعبن على رحيله التي تصادف يوم 13 دجنبر 2023.

وباعتبار مباراة الدور النهائي للكأس، هي أول مواجهة منذ وفاة قائد السبسي، قرر المكتب الجامعي الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاقتها ترحما على روح الرئيس الراحل، الذي توفي يوم 25 يوليوز الماضي، يقول بلاغ الجامعة التونسية للعبة.