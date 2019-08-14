السوبر الأوروبي.. ركلات الترجيح تمنح ليفربول اللقب أمام تشلسي

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، من إحراز كأس السوبر الأوروبي، بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح( 5_4)، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب فودافون آرينا بمدينة اسطنبول التركية، بتقدم تشلسي بهدف دون رد أحرزه الفرنسي أوليفي جيرو في الدقيقة 36، قبل أن يدرك النجم السنغالي ساديو ماني التعادل لليفربول بعد ثلاثة دقائق على بداية الجولة الثانية، لينتهي زمن المواجهة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، شهد أولهما تسجيل هدف لكل فريق، إذ دون ماني هدف “الريدز” الثاني، بينما عدل جورجينهو الكفة لـ”البلوز”، ليحكتم بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليفربول (5_4).

ورفع ليفربول عدد ألقابه في البطولة إلى أربعة، محتلا المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر تتويجا باللقب مناصفة مع ريال مدريد الإسباني، وبفارق تتويج واحد عن برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي صاحبي المركز الأول.