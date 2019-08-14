عدوان أردوغان وضباط جيبوتي الأحرار.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تبرز: استمرارا لعدوان أردوغان.. تركيا تنشر طائرات مسيرة شمالي سوريا، عسكريون جيبوتيون يؤسسون تنظيم "الضباط الأحرار" لـ"تطهير" البلاد، البرهان: قادرون على حماية مكتسبات الثورة السودانية، رسميا.. 26 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس، بعد تحريرها.. الحياة تعود إلى طبيعتها بمرزق الليبية، روحاني: مستعدون لإقامة علاقة أخوة مع دول الجوار، عمران خان يتوعد من كشمير بالرد على أي "عدوان" هندي، ألمانيا تعلن زيادة نفقاتها الدفاعية بدون ضغوط ترامب، هجوم إرهابي مزدوج بقاعدة عسكرية جنوبي الصومال.

وفي الاقتصاد تطالعون: واردات كوريا من نفط إيران عند "الصفر"، الأزمات تحاصر قطاع اللحوم في تركيا، يوروستات: تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الثاني 2019، اليوان الصيني يتراجع والين الياباني يرتفع وسط مخاوف تباطؤ النمو، 6.1 مليون برميل ارتفاعا بمخزونات النفط الأمريكية في أسبوع،

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وفي الرياضة تجدون: روما يستهدف يوفيتش لخلافة دجيكو

أما الفن فتقرأون: رغم اتهامه بالتحرش.. عرض فيلم ألن في هونج كونج والصين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديوهات آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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