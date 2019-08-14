قائد بحرية الجيش الايراني: نمتلك اقوى المدمرات المصنعة محليا

اشاد قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي بـ"المعدات والاسلحة التي تمتلكها القوة وعد المدمرات المصنعة محليا بين الافضل والاكثر تقدما على الصعيد العالمي"، مشيراً إلى أن "هذه المدمرة تعد في صدارة المدمرات المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية وتضم معدات متطورة ومتكاملة".
ولفت إلى أن "هذه المدمرة تستطيع إنجاز مهام طويلة الامد تستغرق 3 الى 5 اشهر وتمتاز بسرعتها الفائقة والتي تعد عنصرا مهما للغاية في نجاحها بعمليات الدوريات البحرية".
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