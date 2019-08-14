قائد بحرية الجيش الايراني: نمتلك اقوى المدمرات المصنعة محليا

اشاد قائد بحرية ​الجيش الايراني​ الادميرال حسين خانزادي بـ"المعدات و​الاسلحة​ التي تمتلكها القوة وعد المدمرات المصنعة محليا بين الافضل والاكثر تقدما على الصعيد العالمي"، مشيراً إلى أن "هذه المدمرة تعد في صدارة المدمرات المتقدمة التي تمتلكها ​القوات المسلحة​ الايرانية وتضم معدات متطورة ومتكاملة".

ولفت إلى أن "هذه المدمرة تستطيع إنجاز مهام طويلة الامد تستغرق 3 الى 5 اشهر وتمتاز بسرعتها الفائقة والتي تعد عنصرا مهما للغاية في نجاحها بعمليات الدوريات البحرية".