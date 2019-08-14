المتحدثة باسم "الناتو": مقاتلات روسية نفذت أمس مناورة غير آمنة فوق البلطيق

أعلنت المتحدثة باسم ​حلف شمال الأطلسي​ أونا لونغيسكو عن أن "​مقاتلات روسية​ نفذت مناورة غير آمنة واعترضت طريق طائرات الحلف فوق بحر البلطيق الثلاثاء"، مشيرةً إلى ان "الحلف رصد أمس مقاتلتي "سو-27" روسيتين ترافقان ال​طائرة​ الروسية "TU-214" بالقرب من مجاله الجوي فوق بحر البلطيق".

ولفتت إلى أنه "كانت هناك خطة طيران سارية للطائرة الروسية "TU-214"، إلا أن المقاتلتين "سو-27" لا تظهران في الخطة، ولم يتمكن مركز مراقبة الحركة الجوية من الاتصال بالمقاتلتين، لإغلاقهما أجهزة إرسال الإشارة"، مشيرةً إلى أنه "بناء عليه، حلقت طائرتين تابعتين لبعثة ​الناتو​ لمراقبة الطيران في البلطيق بشكل روتيني للتعرف على الوسائط الجوية".

وأشارت إلى أن "طائرتي الناتو راقبتا المقاتلتين الروسيتين من مسافة آمنة، إلا أن المقاتلتين نفذتا مناورة غير آمنة واعترضتا طريق طائرات الحلف"، مشددةً على أن "الحلف لا يمتلك معلومات رسمية حول الشخص الذي كان داخل الطائرة الروسية "TU-214".

يشار إلى أن وسائل إعلام روسية ذكرت، الثلاثاء، أن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" أبعدت مقاتلة لحلف الناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، فوق ​المياه​ الدولية في بحر البلطيق.