السلطات التركية: ضبط 179 مهاجر غير نظامي خلال يومين غربي البلاد

أعلنت السلطات التركية عن "ضبط 179 مهاجر غير نظامي حاولوا التسلل إلى أوروبا بطرق غير قانونية خلال اليومين الماضيين في ولاية إزمير غربي تركيا"، مشيرةً إلى "إنها تلقت بلاغاً حول وجود قارب مطاطي في مياه البحر قبالة سواحل قضاء سلجوق، التابع لإزمير وفرق خفر السواحل توجهت إلى المكان، حيث ضبطت القارب وعلى متنه 49 مهاجر غير نظامي".
وأوضحت أن "48 من المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية، وواحد إيراني، وأن 22 منهم أطفال"، مشيرةً إلى أن "خفر السواحل ضبطت في عملية أخرى قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء جشمة، بإزمير، وعلى متنهما 82 مهاجراً، يحملون الجنسيات السورية، والفلسطينية، والصومالية، من جهة أخرى، ضبطت خفر السواحل 48 مهاجرغير نظامي، قبالة سواحل قضاء ديكيلي، التابع لإزمير، يحلمون جنسيات سوريا، وفلسطين وإفريقيا الوسطى".
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