قائد في الحرس الثوري الايراني: طهران قادرة على العبور من الحرب الاقتصادية

اكد مساعد الشؤون السياسية للقائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد يدالله جواني ان "​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية قادرة على العبور من الحرب الاقتصادية والحظر المفروض"، معتبراً أن "مشكلة الاميركيين مع ايران تتمثل في مشكلة الهوية"، مشيراً إلى أن "النقطة التي تحوز الاهمية في ​المقاومة​ الفاعلة هي ثبات الاقدام كي يتيسر النصر على الكفار".

ولفت إلى أن "مسار ايران الجديد یتمثل بالمقاومة الفاعلة"، مشيراً إلى أن "ايران لا تواجه الطريق المغلق اطلاقا رغم المزاعم الخاوية والعبثية"، مفيداً بان "من ثمار المقاومة الفاعلة هی ان الشعب الايراني قادر على العبور من الحرب الاقتصادية والحظر"، مضيفاً "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتلألأ اليوم اكثر من اي وقت مضى".