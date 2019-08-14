لودريان دعا إلى الحوار بين الجهات في هونغ كونغ

دعا وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ إلى "إعادة بناء آليات الحوار بين الجهات في ​هونغ كونغ​" وحث جميع الجهات وخاصة سلطات هونغ كونغ، على "إعادة بناء الحوار لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة ووضع حد للعنف المتزايد".

ولفت إلى أن "​فرنسا​ تتابع الوضع في هونغ كونغ عن كثب"، مشيراً إلى أن "القوانين في هونغ كونغ و​سياسة​ دولة واحدة ونظامان تضمن قضايا مثل سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستقلال ​القضاء​، وهي أمور ضرورية لرفاهية شعب هونغ كونغ وإزدهارهم".