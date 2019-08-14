لودريان دعا إلى الحوار بين الجهات في هونغ كونغ

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى "إعادة بناء آليات الحوار بين الجهات في هونغ كونغ" وحث جميع الجهات وخاصة سلطات هونغ كونغ، على "إعادة بناء الحوار لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة ووضع حد للعنف المتزايد".
ولفت إلى أن "فرنسا تتابع الوضع في هونغ كونغ عن كثب"، مشيراً إلى أن "القوانين في هونغ كونغ وسياسة دولة واحدة ونظامان تضمن قضايا مثل سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستقلال القضاء، وهي أمور ضرورية لرفاهية شعب هونغ كونغ وإزدهارهم".
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