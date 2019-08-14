الجيش: تسلّم آليات مقدّمة هبة من السلطات الأميركية عبر مرفأ بيروت

أفادت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ بأنه "تسلّم ​اللواء اللوجستي​ قبل ظهر اليوم عبر ​مرفأ بيروت​ 150 آلية هامفي مدرعة مقدمة هبة من ​السلطات الأميركية​، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني".

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