حبيش التقى وفدا من جبل اكروم وبحث معه مشروع انتاج الكهرباء من الرياح

التقى النائب هادي حبيش وفدا موسعا من اهالي جبل اكروم ضم رئيس اتحاد بلديات جبل اكروم ورؤساء البلديات والمخاتير وعددا من الفعاليات وقد تم البحث بمشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وتم التوافق على التوسع بالبحث مع الجهات المختصة.
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