حبيش التقى وفدا من جبل اكروم وبحث معه مشروع انتاج الكهرباء من الرياح

التقى النائب ​هادي حبيش​ وفدا موسعا من اهالي جبل اكروم ضم رئيس ​اتحاد بلديات جبل اكروم​ ورؤساء البلديات و​المخاتير​ وعددا من الفعاليات وقد تم البحث بمشروع انتاج ​الطاقة الكهربائية​ من الرياح، وتم التوافق على التوسع بالبحث مع الجهات المختصة.

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