عقيص: إذا لا يريد الوطني الحر الالتزام باتفاق معراب فلن نلتزم فيه بمفردنا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أن "الكرة الآن في ملعب "التيار الوطني الحر" ولا قطيعة معه ولكن لن نكون بمفردنا في اتفاق معراب وهذا الاتفاق وقع عليه فريقان وإذا لا يريد التيار الالتزام به فلن نلتزم من جهة واحدة وإما العودة من الفريقين إلى روحية الاتفاق وإما سنعتبر أن هذا الاتفاق غير موجود".
وفي حديث تلفزيوني، علق عقيص على ملف التعيينات، قائلا "ما نريده هو ان تجري التعيينات وفقا للآليات المطلوبة والمرسومة لكل ادارة ولم نلمس عند أي من الفرقاء التزاما بآليات التعيين ولم يأخذ بعين الاعتبار رأي مجلس الخدمة المدنية المسؤول عن هذه التعيينات".
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