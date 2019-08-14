النشرة: سماع دوي 4 انفجارات ضخمة في محيط موقع تلة الرادار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بانه "سمع منذ بعض الوقت دوي 4 ​انفجارات​ ضخمة في محيط موقع تلة الرادار المشرف على شبعا من الناحية الشرقية دون ان يعرف مصدرها".

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